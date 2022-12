Les voitures au diesel interdites dans certaines zones à Gand et Anvers dès 2031

En 2017, Anvers a été la première ville flamande à introduire une zone à basses émissions. Gand a suivi en 2020. Les zones à basses émissions des deux villes seront considérablement renforcées dans les années à venir. Désormais, le gouvernement flamand a fixé un calendrier pour l'extinction des moteurs à combustion classiques.

Les cyclomoteurs et motos échappent à ces règles pour le moment. Bien que les villes soient libres de choisir d'introduire ou non une zone à basses émissions, les critères ont été fixés au niveau flamand.

"En mettant les choses au clair huit ans à l’avance, nous permettons aux citoyens d’anticiper les restrictions quand ils achèteront une nouvelle voiture". C’est en ces termes que le gouvernement flamand explique l’annonce d’une date pour l’interdiction des voitures au diesel dans les zones de basses émissions (LEZ) à Gand et Anvers. "C’est un choix délibéré", ajoutait la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir. "En raison de l’épidémie de coronavirus, de la crise énergétique et de l’inflation, les gens doivent attendre plus longtemps avant de pouvoir acheter une nouvelle voiture. C’est pourquoi nous leur donnons un peu plus de temps".