Nicole de Moor veut mener une mission de prévention au Vietnam

La Secrétaire d'État a discuté avec son collègue vietnamien de la migration irrégulière liée à la traite et à l'exploitation des êtres humains, afin de voir comment ils peuvent collaborer plus étroitement, indique son cabinet.

"La Belgique et le Vietnam ont déjà mis en œuvre cette année un plan d'action conjoint portant, notamment, sur la lutte contre la migration irrégulière et l'exploitation. Dans ce cadre, des échanges ont lieu entre les services concernés. Ainsi, l'Office des Étrangers organisera des formations pour les services d'immigration vietnamiens afin que ceux-ci puissent mieux détecter les faux titres de séjour belges", ajoute Nicole de Moor. Selon elle, "les gens sont attirés par de fausses promesses de travail et de prospérité, mais se retrouvent finalement dans des situations d'exploitation particulièrement pénibles."

Lorsque des victimes de la traite des êtres humains sont identifiées en Belgique, elles sont assistées et protégées. Elles peuvent recevoir un titre de séjour provisoire pour avoir un moment de repos et peuvent rester dans notre pays pendant les procédures judiciaires, si elles coopèrent à l'enquête. L'année dernière, 693 titres de séjour ont ainsi été accordés à des victimes de la traite des êtres humains. Il s'agit notamment de victimes de l'exploitation économique ou de la prostitution.