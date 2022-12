Covid-19 : plus de 1.400 nouvelles infections et près de 110 admissions à l'hôpital chaque jour

Actuellement, 1.586 personnes porteuses du virus sont hospitalisées (une augmentation de 32%). Parmi celles-ci, 70 sont soignées aux soins intensifs (+32%).

Au cours de la semaine écoulée, une moyenne de 7 personnes sont décédées chaque jour des suites du coronavirus. Ce qui porte à 33.155 le nombre total de décès dus au Covid-19 depuis le début de l’épidémie en Belgique, en février 2020.

Quelque 8.700 tests de dépistage du Covid ont été effectués en moyenne par jour entre le 9 et le 15 décembre. Un peu plus de 17% de ces tests se sont avérés positifs.

Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui à 1,22. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 157 sur 14 jours.

Le 10 décembre, 9.166.079 de personnes étaient entièrement vaccinées contre le Covid-19 et 7.239.042 d’entre elles avaient reçu une première dose de rappel (booster). Parmi ces dernières, 3.833.476 personnes avaient aussi reçu un second rappel, tandis que 475.172 Belges se sont même fait administrer une troisième dose de rappel. Il s’agit essentiellement de personnes âgées de plus de 80 ans et de personnes immunodépressives qui avaient déjà reçu deux boosters avant l’été.