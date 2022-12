Des travaux rendront la circulation compliquée sur le ring d'Anvers ce week-end

La réparation prévue d'un joint de pont endommagé de la chaussée en direction de Gand à hauteur du viaduc de Merksem (photo) sur le ring d'Anvers (R1) commencera ce vendredi soir à 21 heures. La circulation en direction de Gand ne pourra emprunter qu'une seule voie (au lieu de quatre) tout le week-end, ce qui risque de causer de sérieux désagréments. Le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) demande d'éviter la zone, deux P+R (parking and rides) seront gratuits et fourniront des tickets de bus et de tram gratuits pour Anvers.