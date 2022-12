En Flandre, les réfugiés ukrainiens devront s'inscrire auprès du VDAB

L’emploi sera aussi l’un des thèmes principaux au sein de la Taskforce Ukraine, qui a rassemblé une solide expertise dans le domaine du logement et de la règlementation pour les déplacés ukrainiens. "Le travail est une étape importante vers l’autonomie", indiquait le ministre des Finances et du Logement Matthias Diependaele. "A terme, cela peut alléger la pression sur le logement et les initiatives d’accueil en Flandre".

Lors d’un entretien avec le bourgmestre de Rotterdam Ahmed Aboutaled, le maïeur d’Anvers Bart De Wever avait appris que 80% des réfugiés ukrainiens travaillent aux Pays-Bas.