Feu vert aux patineurs: la glace est assez épaisse dans la réserve naturelle de Kalmthout

"Chaque année, de nombreux habitants de Kalmthout sont impatients de pouvoir patiner sur les plans d’eau de la lande locale", expliquait à Radio 2 le bourgmestre Lukas Jacobs. "Les fagnes de la lande de Kalmthout se prêtent admirablement à une partie de patinage inoubliable. Ces derniers jours, nous avons remarqué que de nombreux enthousiastes sont venus voir si la glace était déjà assez épaisse. Mais ce n’était pas encore le cas et il était donc encore dangereux de patiner".

Ce vendredi matin, un pompier expert de la glace est revenu mesurer l’épaisseur de la couche glacée et cette fois elle se situait entre 6 centimètres et 6,5 cm. "Nous pouvons donc autoriser le patinage sur le Putse Moer, peu profond, dès ce vendredi. Et dès samedi, il sera possible de patiner au Stappersven", indiquait le bourgmestre Jacobs.