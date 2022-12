La Chambre rejette les motions de méfiance et adopte la taxe sur les surprofits

Revenant à l’ordre du jour, la Chambre a approuvé ce vendredi en séance plénière plusieurs projets de loi en matière énergétique. Le gouvernement fédéral avait décidé en septembre de mettre en place un paquet de base pour aider les détenteurs d'un contrat résidentiel de gaz et d'électricité. Une prime mensuelle de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l'électricité a été décidée pour les mois de novembre et décembre. Dans les faits, cette prime n'a pas été octroyée pour tous en novembre. Dans ce cas, la réduction prévue pour ce mois sera ajoutée à celle de décembre. Lors du conclave budgétaire d'octobre, l'exécutif a décidé de prolonger ce paquet jusqu'à la fin de l'hiver, soit pour les mois de janvier, février et mars 2023. C'est cette mesure, portée par la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten, qui a été approuvée ce vendredi.

Le parlement fédéral a approuvé par ailleurs la prolongation jusqu'au 31 mars de la TVA réduite à 6% sur le gaz et l'électricité contenue dans un projet de loi du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. D'ici là, cette baisse devrait être pérennisée moyennant une réforme des accises sur ces produits. La mesure suscite la controverse dans les rangs de la majorité. L'exposé des motifs dispose à cet égard qu'"une diminution permanente du taux de TVA pour les livraisons de gaz et d'électricité est une piste que le gouvernement étudie très sérieusement en combinaison avec une réforme en profondeur des droits d'accise qui sont applicables à ces produits".