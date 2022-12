Procès des attentats de 2016 : six accusés citent le ministre de la Justice en référé

Six accusés du procès des attentats de Bruxelles - à savoir Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Salah Abdeslam, Bilal El Makhouki, Ali El Haddad Asufi et Hervé Bayingana Muhirwa - intentent une action en référé contre l’Etat belge - et en particulier contre le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden - à propos des conditions dans lesquelles ils sont amenés chaque jour de la prison au Justitia à Haren, où se déroule leur procès en assises.