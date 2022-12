Caroline Gennez (Vooruit) remplace Meryame Kitir comme ministre de la Coopération au développement

Caroline Gennez qui a été présidente du parti socialiste flamand de e 2007 à 2011 succède donc à Meryame Kitir. Cette dernière était en copngé maladie depuis la mi-octobre mais des tensions au sein de son cabinet expliquerait aussi sa mise en congé. Ses fonctions avaient été temporairement assumées par le ministre de la santé Frank Vandenbroucke, mais c'est à présent Caroline Gennez qui prend le relais de façon permanente. Meryame Kitir ne reviendra plus comme ministre.

"Cette décision difficile était nécessaire dans l'intérêt du bien-être mental de son personnel et d'elle-même", peut-on lire dans un communiqué de presse de Vooruit. "Une enquête sur le bien-être psychosocial au cabinet a montré qu'il n'était pas possible de rétablir les relations de travail dans les circonstances actuelles. IL ne sera pas communiqué dans les détails sur cette enquête psychosociale, pour des raisons évidentes de confidentialité et dans l'intérêt du bien-être mental de toutes les personnes concernées."

Caroline Gennez prêtera serment devant le Roi ce samedi à 18h30, précise-t-on.

"Caroline possède l'expérience nécessaire pour diriger immédiatement ces départements avec expertise. Conjointement avec Frank Vandenbroucke, elle fera entendre la voix de Vooruit au gouvernement fédéral et mettra tout en œuvre pour renforcer les réalisations socialistes en ce qui concerne le pouvoir d'achat, les soins et le climat", peut-on encore lire dans le communiqué.