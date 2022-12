La bande de hackers ne mentionne plus"Anvers" sur son site internet

La ville d'Anvers a été victime d'une vaste cyberattaque il y a une semaine et demie, à la suite de laquelle de nombreux services communaux sont désormais paralysés. Il n'est toujours pas facile de prendre rendez-vous avec la ville. Les musées, l'enseignement et les bibliothèques sont également touchés.

Le collectif de hackers Play a revendiqué peu après sur son site internet sur le darkweb (ndlr : un endroit caché sur internet auquel on ne peut accéder qu'avec un navigateur spécial) l'attaque des systèmes informatiques d'Anvers, précisant que la ville avait jusqu'au 19 décembre pour payer une rançon. Ce n'est qu'à ce moment-là que toutes les données seront à nouveau publiées. Sinon, le collectif menaçait de publier toutes les données personnelles sur internet, soit plus de 500 gigaoctets de données sur la ville et ses habitants.