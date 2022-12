Nouveau programme de coopération entre la Belgique et la RDC : les jeunes, les femmes, la protection des forêts au coeur des priorités 

Le dernier accord de coopération entre les deux pays remonte à 2010. Après une période de turbulences, Bruxelles et Kinshasa ont cherché un nouveau rapprochement depuis 2019, avec l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi et nouveau programme à la clé. Le programme s'étend de 2023 à 2027. La Belgique injecte 50 millions d'euros par an dans ce programme.

L'accent est mis sur les jeunes et les femmes congolaises. Outre les projets qui orienteront les jeunes vers l'éducation de base, la formation professionnelle, le travail décent et l'esprit d'entreprise, le programme s'attachera aussi à rendre les soins de santé physiquement et financièrement accessibles et à lutter contre la violence sexuelle. Parmi les autres priorités il y a la protection des forêts du Congo et la bonne gouvernance.

"Avec ce programme, la Belgique et le Congo veulent regarder ensemble vers l'avenir", déclare le ministre Frank Vandenbroucke. "Près de la moitié de la population congolaise a moins de 15 ans, 68 % a moins de 25 ans, il y a là un énorme potentiel. Nous voulons donner au plus grand nombre possible de jeunes Congolais la possibilité d'obtenir une éducation, de trouver un bon emploi ou de créer leur propre entreprise. Investir dans la jeunesse congolaise, c'est investir dans un avenir durable et prospère pour l'ensemble du pays", a encore déclaré Frank Vandenbroucke.

Le nouveau programme de coopération sera signé ce lundi, en présence du ministre Frank Vandenbroucke et de son homologue congolais Christophe Lutundula Apala.