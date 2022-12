Un minibus s’encastre dans la façade d’une maison à Oud-Turnhout

Un minibus a traversé la façade d'une maison à Oud-Turnhout, en province d’Anvers. Le véhicule a pénétré dans le salon et a causé de nombreux dégâts. Le salon et les meubles ont été complètement détruits. Heureusement personne n'a été blessé. La cause de l'accident n'est pas encore connue.