Bart De Wever après la cyberattaque contre Anvers : "Je ne vais pas négocier et je ne vais pas payer de rançon"

Le bourgmestre Bart De Wever (N-VA) a été catégorique dans "De zevende dag" : "Je ne vais pas payer et il n'y aura pas de négociations non plus." Il réagissait ainsi à la cyberattaque du collectif de hackers Play contre les services de sa ville. Cette situation continue de perturber considérablement les opérations et les services aux citoyens et aucune solution ne semble encore en vue.

Anvers a jusqu'à minuit pour payer une rançon aux pirates informatiques. Sinon, les pirates menacent de révéler des milliers de données personnelles.