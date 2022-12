De Standaard arrête la publication quotidienne des épisodes de Bob et Bobette

Ce samedi, le dernier épisode de l’album "De boze boleet" est paru à l'avant-dernière page de De Standaard. C'était également le tout dernier épisode publié par le journal de cette célèbre bande dessinée flamande, créée par l’anversois Willy Vandersteen.

Tout avait commencé le 30 mars 1945, d'abord sous le nom de Rikki et Wiske dans ce qui était alors "De Nieuwe Standaard". Le créateur de la BD Willy Vandersteen (1913-1990) et plus tard le Studio Vandersteen livraient chaque jour un nouvel épisode. "C'était un travail difficile", déclare Roel Daenen, rédacteur en chef du Stripgids. "A noter que les premiers épisodes étaient plutôt réalisés rapidement et dessinés de manière bâclée."

La bande dessinée quotidienne a été immédiatement populaire et d'autres journaux et magazines ont également pris le train en marche, en Flandre. Marc Sleen avec "Nero", Jef Nys avec "Jommeke", Pom avec "Piet Pienter et Bert Bibber" ou Merho avec "De kiekeboes".

"Willy Vandersteen était le plus important ; il a posé les balises et les autres ont suivi", explique Toon Horsten, journaliste et auteur de bandes dessinées. Bob et Bobette ont traversé la frontière et se sont également retrouvés dans des journaux néerlandais.

Une telle série de dessins animés paraissait chaque jour et ce n'est qu'ensuite que l'histoire apparaissait sur le marché sous forme d'album. Dans les familles, on se disputait le journal pour être le premier à lire l’épisode et de nombreux enfants découpaient même les bandes dessinées dans les journaux.