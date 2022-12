Décès d’un homme de 67 ans dans un incendie à Wilrijk

L'incendie s'est déclaré vers 20h30 dans une habitation située à la Jozef Kenneslei à Wilrijk. Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux.

C'est l’habitant lui-même qui a remarqué l'incendie en rentrant chez lui. "Il a constaté que la maison était pleine de fumée", a déclaré le porte-parole de la police d'Anvers, Wouter Bruyns. "Avec d’autres personnes, ils ont tenté de ventiler autant que possible en ouvrant portes et fenêtres. L'habitant est ensuite monté à l’étage. Mais là, la fumée est devenue trop dense et il a perdu connaissance en l’inhalant. Les pompiers ont tenté de le réanimer, mais il n'a pas survécu. Deux autres personnes ont légèrement été intoxiquées et ont été hospitalisées pour contrôle".

La façon dont le feu a démarré fait l'objet d'une enquête approfondie. Un expert en incendie a été désigné, et le laboratoire judiciaire se rendra également sur place à cette fin.