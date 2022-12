Meryame Kitir présente ses excuses aux personnes qu’elle aurait pu "blesser involontairement"

Meyrame Kitir y fait allusion en termes voilés. "Reconnaissance également à mes collègues du cabinet. J'ai beaucoup grandi et je continue à grandir dans mon leadership. Je présente mes excuses si j'ai involontairement blessé des gens au cours de ce processus. Rester debout dans la vie et défendre les gens est et restera ma passion. Et ce sera aussi mon moteur au Parlement. Les deux dernières années ont été très instructives et fascinantes pour moi. Quel périple incroyable."

Enfin, Meyrame Kitir remercie aussi toutes les personnes pour les "nombreux messages de sympathie et de soutien" au cours des derniers mois. "Je vais mettre de l’ordre en moi pendant un moment et ensuite je me relèverai", conclut-elle avec combativité.

Meryame Kitir, lorsqu'elle sera rétablie, reviendra dans l'hémicycle de la Chambre