Bart De Wever : "Rien n'indique que des données personnelles susceptibles de nuire gravement à des citoyens aient été dérobées"

Le collectif de pirates informatiques "Play" ne voulait pas se limiter à la Ville d'Anvers et avait également ciblé d'autres villes, dont Louvain, Hasselt et Genk. Les villes en question en ont été informées la semaine dernière afin de prendre les mesures nécessaires. Wim Dries, bourgmestre de Genk et président de l'Association des villes et communes flamandes (VVSG), l'a annoncé lundi.

"Nous avons immédiatement tout vérifié et pris des mesures", a dit M. Dries. Dans la foulée de l'incident anversois, les autorités genkoises ont examiné la vulnérabilité de leurs systèmes informatiques. "Des points d'amélioration ont été détectés et sont désormais appliqués. Nous avons aussi sensibilisé nos collaborateurs et renforcé la surveillance de notre réseau et de nos systèmes", a encore expliqué Wim Dries, qui ne peut toutefois pas écarter une éventuelle future attaque. "Nous réfléchissons à un potentiel système de secours."

La VVSG n'a pas attendu la cyberattaque subie par la Ville d'Anvers pour saisir ce problème à bras-le-corps. "Nous travaillons sur la cybersécurité depuis longtemps. L'an dernier, nous avons accompagné de nombreuses communes pour les aider à contrer le piratage éthique. Nous avons aussi organisé deux séminaires virtuels avec des élus locaux grâce à l'expérience acquise après l'attaque anversoise", a ponctué M. Dries.

Refroidie par les récents événements survenus dans la nuit du 5 au 6 décembre, la Ville d'Anvers a d'ailleurs annoncé l'accélération des mesures visant à améliorer sa cybersécurité. Elle a aussi rappelé qu'un budget de 14,6 millions d'euros avait été débloqué fin 2021 à cet effet.

Selon le bourgmestre Bart De Wever, "un sprint est désormais nécessaire dans le marathon de la cybersécurité".