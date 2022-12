C’est parti pour la Warmste Week (la semaine la plus chaude) à Hasselt

En raison du grand nombre de personnes attendues, un plan de répartition a également été élaboré : "Nous avons en fait deux entrées, une entrée où nous comptons tous les visiteurs et ensuite une belle porte de bienvenue. Entre ces deux zones, vous avez une zone tampon où il y a aussi un grand village d'action et c'est là que nous recevons tous ceux qui ont organisé une action pour la Semaine la plus chaude. Nous voulons également les remercier pour ce qu'ils ont fait et ils peuvent venir y raconter leur histoire. Ils reçoivent également une vidéo qu'ils peuvent ensuite partager sur les réseaux sociaux."

"Le village d'action agrandit un peu la zone, ce qui nous permet d'accueillir des personnes pour répartir au mieux cette capacité", explique Simon Van De Gracht.

L’action a débuté ce lundi peu après 7 heures du matin, les quatre animateurs sont entrés dans le studio de radio qu’ils vont animer 24 heures sur 24 durant une semaine, le thème abordé cette année est la pauvreté. Silke, 12 ans, a pu choisir la toute première chanson : "Life" de Maan.