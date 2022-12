Pas de récession mais une très forte incertitude estime la Banque nationale

À ce stade, les indicateurs de la BNB ne montrent ni profonde récession, ni crise de longue durée, a résumé le gouverneur Pierre Wunsch. La confiance est en berne, mais moins que ce que laissent penser les statistiques, positive-t-on.

En croissance du PIB, le troisième trimestre (+0,2%) a été meilleur qu'attendu (-0,1%). L'année s'achève donc sur une progression de 3,1%. Pour 2023, la BNB table sur une croissance de 0,6%.

Points positifs pour les particuliers: le pouvoir d'achat des ménages va augmenter en 2023 - malgré des prix de l'énergie et de l'alimentation qui continueront à progresser - et le marché de l'emploi maintiendra sa bonne tenue, les employeurs craignant de futures difficultés à recruter.

Pour les entreprises en revanche, le tableau brossé par la Banque nationale est nettement plus sombre. Les hausses de coûts en personnel (+8,5% dans le secteur privé) et en énergie pèsent sur la rentabilité. La perte de part de marché atteindrait ainsi -2,4% en 2023, soit trois fois plus qu'en temps normal.

Enfin, du côté des finances de l'État, la BNB s'inquiète d'une situation qui pourrait devenir intenable dans les prochaines années, avec un déficit budgétaire s'élevant jusqu'à 5,3% du PIB dès 2023.