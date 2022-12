Procès des attentats de Bruxelles : les conditions de transfert des accusés détenus seront débattues vendredi

Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Salah Abdeslam, Bilal El Makhouki, Ali El Haddad Asufi et Hervé Bayingana Muhirwa ont attaqué l'État belge devant le tribunal civil de Bruxelles, en référé. Ils demandent au juge d'enjoindre l'État à utiliser des méthodes de transfert dignes, respectueuses des droits humains, lorsqu'ils sont transférés de la prison de Haren vers le Justitia, non loin de là, où se déroule le procès des attentats du 22 mars 2016.

Depuis le début du procès, ces accusés dénoncent leurs conditions de transfert. Ils ont affirmé être soumis chaque jour à des fouilles intimes à nu, à des génuflexions, au port d'un masque occultant sur les yeux et à de la musique à volume élevé dans les oreilles. En signe de contestation, ces derniers jours, les accusés ont systématiquement demandé à quitter le box de la salle d'audience, refusant ainsi de comparaître. La présidente de la cour d'assises a invité les accusés et leurs avocats à dialoguer avec le parquet fédéral et la police fédérale, mais aucune solution n'a été trouvée par cette voie.

L'audience du tribunal civil en référé se tiendra au Justitia à Haren vendredi, de manière à ce que les accusés puissent comparaître à cette audience. Le Justitia dispose de cellules et d'un box sécurisé.

Le juge devrait ensuite rendre une ordonnance rapidement, pour début janvier, lors de la reprise du procès des attentats après les fêtes de fin d'année.