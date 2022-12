3M arrêtera la production de PFAS d'ici fin 2025

Les PFAS désignent des milliers de composants qualifiés de produits chimiques "éternels" en raison de leur résistance. L'usine 3M de Zwijndrecht (photo), en province d'Anvers, a été récemment responsable d'une pollution qui a fait grand bruit en Flandre. Elle devrait commencer prochainement l’assainissement d’une première partie des sols pollués.

Le géant américain estime que sa décision va lui coûter entre 1,3 et 2,3 milliards de dollars. Cette décision, après 70 ans de développement de produits à base de PFAS, est historique, souligne l'agence Bloomberg. Des règlementations plus strictes et la menace de plaintes font cependant que cette activité n'est plus viable, reconnaît le patron de l'entreprise Mike Roman. Ce revirement "va nous permettre de nous tourner vers d'autres opportunités avec de plus grandes perspectives de croissance", espère-t-il.