Le dernier producteur flamand de foie gras arrête le gavage

Le gouvernement flamand tentait depuis quelques années déjà de mettre fin à la pratique du gavage sur son territoire. Cette technique est utilisée pour engraisser le foie des canards et des oies, mais est dénoncé comme de la torture animale par les organisations de défense des animaux. La Flandre avait donc établi un scénario qui permette aux producteurs d’abandonner le gavage d’ici la fin de l'an prochain. Un décret stipule que le gavage est interdit dès le 1er décembre 2023. Dans les faits, ce but aura donc été atteint onze mois plus tôt.

En effet, à partir du 1er janvier, le gavage ne devrait plus être pratiqué en Flandre, puisque la dernière entreprise à y recourir se détourne du gavage. Filip Callemeyn, gérant de l’entreprise de Bekegem, précisait à Radio 2 que celle-ci continuera à élever des canards pour d’autres spécialités, comme le magret de canard fumé, l’estomac de canard ou les cuisses de canards confites.

L’entreprise flamande continuera aussi à préparer du foie gras, en terrine par exemple, mais sur base de foies qui proviennent de France ou de Wallonie, où la pratique du gavage n’est pas encore interdite.

"Nous prenons à nouveau congé d'une pratique dépassée, comme nous l'avons fait auparavant avec l'abattage sans étourdissement, avec l'amputation de la queue des chevaux ou avec l'élevage d'animaux à fourrure", déclarait le ministre Ben Weyts. Il soulignait cependant que le gavage est encore pratiqué ailleurs et estime que le combat doit maintenant être porté au niveau européen. La Belgique reste le deuxième plus gros consommateur de foie gras, après la France.