MSF vaccine contre la diphtérie des migrants qui doivent vivre dans la rue

D'ici février, jusqu'à cinq cents places seront libérées au centre d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile de Jabbeke, déclarait lundi la Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor, en visite sur place. Les 25 premiers demandeurs d'asile sont arrivés au centre d'accueil d'urgence la semaine dernière. L'objectif est de disposer de 50 places d'ici la fin de la semaine. Dans les semaines à venir, la capacité sera portée à 150 places, pour atteindre le chiffre de 500 en février.

"L'objectif est que ces personnes restent ici pendant une courte période, avant un transfert vers dans un centre d'accueil Fedasil ordinaire. Par exemple, les premières personnes qui sont arrivées ici la semaine dernière sont déjà parties dans un centre ordinaire", a indiqué la Secrétaire d'État de Moor.

À Jabbeke, l'arrivée du centre d'hébergement d'urgence a suscité une forte opposition. Le bourgmestre Frank Casteleyn n'a pas apprécié la décision d'installer sur le site un centre d'accueil. Selon lui, la décision allait à l'encontre des plans établis précédemment et le site ne s'y prêtait pas. Le bourgmestre a alors également suspendu la concrétisation du projet en invoquant une possible contamination du site par des PFAS. Fedasil et la Secrétaire d'Etat se sont alors tournées vers le Conseil d'Etat qui leur a donné raison. Frank Castelyn s'est rangé à cet arrêt.