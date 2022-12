Un train percute un camion à Ardooie, plusieurs blessés

C’est au passage à niveau entre Ardooie et Lichtervelde, en Flandre occidentale, qu’un camion qui était resté bloqué sur les rails a été percuté de plein fouet par un train de passagers, ce mardi après-midi. Les dégâts matériels sont énormes, mais heureusement seules quatre personnes ont été légèrement blessées. La circulation des trains ne sera probablement plus possible entre Deinze et Lichtervelde avant le week-end prochain, indique le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Les dommages à l'infrastructure ferroviaire sont importants et s'étendent sur une distance de 500 mètres.