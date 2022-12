Une action des syndicats policiers engendre des embarras de circulation à Bruxelles

Les manifestants se sont rassemblés à la Gare centrale pour se rendre ensuite à pied à la rue de la Loi, où se trouvent plusieurs cabinets ministériels. En chemin, ils ont bloqué plusieurs carrefours, ce qui a engendré des perturbations de circulation en pleine heure de pointe matinale. Plusieurs tunnels ont été bloqués en certain temps. Vers 8h30, la police annonçait via le réseau social Twitter que la circulation était rétablie. L’action devait cependant encore se poursuivre pendant le reste de la matinée.

D’après Carlo Medo, président du NSPV/SNPS, le syndicat national du personnel de police et de sécurité, entre 300 et 400 policiers ont participé à la manifestation. "Nous nous faisons à nouveau entendre aujourd'hui et nous continuerons à le faire dans les jours et les semaines à venir", précisait Medo. Les syndicats dénoncent le fait que le gouvernement n'ait pas tenu parole. Les policiers sont mécontents que l'accord salarial n'ait pas été mis en œuvre comme convenu, mais ait été retardé, et que le régime d'aménagement de fin de carrière doive être supprimé encore plus rapidement que prévu.