Des experts flamands envoyés sur les lieux d’un accident pour améliorer la circulation à cet endroit

L'équipe d'experts pourra être composée de membres de l'Agence flamande pour les routes et la circulation, d'un psychologue de la circulation, d'un expert indépendant en sécurité routière et même de policiers ou de membres du parquet. Ensemble, ils feront une évaluation et formuleront des recommandations sur ce qui pourrait être amélioré. Nous nous concentrons sur quelques "mesures rapides" pour améliorer la sécurité à court terme", explique la ministre.