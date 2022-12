L’année 2022 aura été la deuxième plus chaude et plus sèche en Belgique

Contrairement à l'année dernière, 2022 a été une nouvelle année de records de chaleur et de périodes exceptionnellement sèches. A la station de référence d'Uccle, 2022 se classe en deuxième position, après 2020, comme l'année la plus chaude depuis le début de ce type de relevés en 1892, a communiqué l'Institut Royal de Météorologie (IRM). À l'échelle mondiale, 2022 figure également parmi les dix années les plus chaudes.

Avec 38,1°C, le 19 juillet 2022 a été le deuxième jour le plus chaud à Uccle depuis le début des observations (après 39,7°C le 25 juillet 2019). Avec une température annuelle moyenne de 12,1°C, l'année qui se termine se classe deuxième dans la liste des années les plus chaudes à Uccle depuis 1833. De plus, les 5 et 10 années les plus chaudes à Uccle se sont toutes produites après 2010 et après 2005, respectivement.