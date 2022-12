La grippe s’est installée dans le pays, "plus tôt que les années passées"

Environ 20% des patients qui se rendent actuellement chez le généraliste pour des symptômes grippaux ont effectivement attrapé la grippe, précise Sciensano. Le taux de positivité de 1 sur 5 est l’un des critères qui permet de parler d’une véritable épidémie. "En ce moment, il y a des cas de grippe partout dans le pays et les chiffres vont encore augmenter", confirme le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven).

Il précise que c’est assez tôt dans l’année, comparé aux années précédentes. "Nous nous sommes habitués à une épidémie de grippe qui atteint son summum en février et qui ne commençait qu’avant le Nouvel An". Il y a dix ans, c’était le moment habituel de l’épidémie de grippe. "Mais ces dernières années, la grippe ne survenait qu’en janvier et février. En fait, on revient à la situation d’il y a dix ans", constate Van Ranst.