La princesse Elisabeth et le prince Emmanuel au "marathon" bruxellois de la Warmste Week

La princesse héritière de Belgique et son frère cadet Emmanuel (photo) ont surpris les participants au "Warmathon" - organisé ce mercredi autour du Stade Roi Baudouin, du Parc Osseghem et de l’Atomium au cœur de la capitale - en se joignant tout simplement à eux. Comme l’avait fait leur père, le roi Philippe en 2016, accompagné à l’époque de ses trois plus jeunes enfants, Gabriel, Emmanuel et Eléonore. La grande action annuelle de solidarité orchestrée par la VRT est dans sa phase finale - la Warmste Week, la Semaine la plus chaude - avec toute une série d’actions organisées pour récolter des fonds. Comme des parcours Warmathon qui se déroulent notamment à Bruxelles et Louvain. Cette année, la Warmste Week tente d’apporter sa contribution à la lutte contre la pauvreté, alors qu’un enfant sur huit naît en milieu défavorisé, aujourd’hui en Flandre.