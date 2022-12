Un jeune de 16 ans décède après avoir reçu des coups de couteau à Berchem, deux suspects arrêtés à Alost

Les faits se sont déroulés vers 7h30 sur la Wapenstilstandlaan à Berchem.Des témoins ont dit avoir vu un groupe de jeunes poursuivre la victime. Ils ont alors alerté la police.

"Selon des témoins, le garçon a été poursuivi par des jeunes. Une sorte de bagarre s'en est suivie et le garçon a été très gravement blessé", a déclaré Wouter Bruyns de la police d'Anvers. "Il a reçu plusieurs coups de couteau et a été emmené à l'hôpital." Mais un peu plus tard il a succombé à ses blessures.

La police et le parquet ont tout de suite ouvert une enquête pour déterminer l'identité des agresseurs et les circonstances de l'incident. "Immédiatement après les événements, nous sommes arrivés sur les lieux et plusieurs de nos équipes ont effectué des recherches dans la zone. Mais nous n'avons pas réussi à trouver quelqu'un qui pourrait être impliqué. Les auteurs ont pu s'échapper pour l'instant", ajoutait Wouter Bruyns ce mercredi matin.