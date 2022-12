Concertation à Anvers face à la montée de la violence liée à la drogue

Au cours de cette concertation, la police fédérale et locale et le parquet d'Anvers ont réitéré leur engagement à coopérer de manière approfondie pour éviter toute nouvelle escalade. L'importance de la prévention a également été soulignée. "L'augmentation de la consommation de drogues et sa normalisation doivent également être combattues, car la réduction de la demande aura un impact positif sur la disponibilité de l'offre", a insisté Annelies Verlinden.

"Ces derniers mois, la police et le parquet ont démontré qu'ils faisaient de la lutte contre la violence liée à la drogue une priorité. Grâce à une réponse rapide et performante, 81 personnes ont déjà pu être arrêtées pour des violences liées à la drogue à Anvers en 2022. Nos services de police coopèrent aussi très étroitement avec les Pays-Bas, ce qui se traduit par de bons résultats. Aujourd'hui, nous voulons renforcer davantage notre approche commune. Étant donné que les organisations criminelles évoluent chaque jour, la police et la justice ne peuvent pas être à la traîn", a déclaré la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.