Des hôpitaux flamands plongeront dans le rouge en 2023 : "Je crains que certains ne chavirent"

L’élaboration du budget se révèle être un exercice difficile pour les hôpitaux flamands cette année, précise Margot Cloet (photo). Pour l’ensemble des hôpitaux, Zorgnet-Icuro constate un résultat d’exploitation négatif de 114 millions d’euros. Cela représente 300 millions d’euros en moins qu’il y a deux ans. L’organisation faîtière estime que ce résultat diminuera encore en 2023 de près d’un demi-milliard d’euros.

Une enquête réalisée auprès des hôpitaux et à laquelle à peu près la moitié d’entre eux ont participé révèle que 80% des établissements de soins devraient descendre dans le rouge l’an prochain. A Bruxelles et en Wallonie ce pourcentage serait encore plus élevé. "Ces hôpitaux ont moins de marge que ceux de Flandre", précise Zorgnet-Icuro.

La cause principale de cette mauvaise santé financière est la hausse des prix de l’énergie. "Pour les hôpitaux de Flandre, nous évaluons l’augmentation des dépenses liées à l’énergie à 191 millions d’euros", indique Zorgnet-Icuro. Pour les hôpitaux de l’ensemble du pays, cette augmentation des dépenses serait de 309 millions d’euros. "Les hôpitaux sont gros consommateurs d’énergie. Mais d’autres dépenses ont également augmenté, comme les médicaments. Cela provient de l’inflation et la guerre en Ukraine", précise Margot Cloet.