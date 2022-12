Historique : les trois astronautes belges rassemblés pour la première fois

Les journées du nouvel astronaute Raphaël Liégeois (photo) sont bien remplies. Mercredi, il avait déjà été reçu chez le Roi. Dirk Frimout sait ce qui l'attend. "Ce n'est pas toujours facile. Votre vie sociale change complètement d'un jour à l'autre. Tout à coup, vous devenez célèbre et on vous demande tout et n'importe quoi. Vous devez alors décider si vous donnez suite aux sollicitations ou non. Il faut toujours faire attention à ne pas se laisser abuser. Durant la formation, on insiste aussi sur ce point désormais. La communication est devenue plus importante qu'à mon époque", a-t-il relevé.

La formation d'astronaute débutera en avril en Allemagne pour Raphaël Liégeois. L'initiation aux médias fera partie des nombreuses matières de base abordées. Frank De Winne, en tant que directeur du Centre des Astronautes Européens (EAC) à Cologne, est responsable de l'apprentissage. "Oui, Raphaël peut apprendre beaucoup grâce à nous. Mais il va aussi beaucoup apprendre par lui-même et nous pouvons aussi beaucoup apprendre de lui. Nous sommes tous très fiers de notre nouvel astronaute. C'était très chouette d'être pour la première fois tous les trois ensemble au cabinet du Premier ministre".