Le film "Close" de Lukas Dhont reste dans la course aux Oscars

Les rôles principaux sont endossés par les tous jeunes acteurs Eden Dambrine et Gustav De Waele et les actrices Émilie Dequenne et Léa Drucker, déjà reconnues au niveau international. A Cannes, "Close" avait marqué les esprits au point d'être félicité par une standing ovation de plus de 15 minutes. Le film y avait remporté le Grand Prix, ex aequo avec "Stars At Noon" de la Française Claire Denis.

Depuis, le long métrage a été projeté dans des dizaines de festivals internationaux et a raflé plusieurs récompenses. Dans la course aux Oscars, "Close" continue notamment de concourir face à "Bardo" du Mexicain Alejandro González Iñárritu et "A l'Ouest, rien de nouveau" de l'Allemand Edward Berger.