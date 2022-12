65 personnes interdites d'accès aux stades depuis le début de saison en Belgique

Lorin Parys, CEO de la Pro League, s'est dit satisfait de la nouvelle procédure plus rapide selon lui. "La Chambre Nationale des Exclusions Civiles a été, avec les sanctions beaucoup plus sévères, la première mesure que nous avons prise. Ce ne sont désormais plus les clubs, mais un collège indépendant qui prononce rapidement les sanctions. Une personne connaît maintenant sa sanction définitive dans un délai de 20 jours ouvrables, appels inclus.

Le jet d'un fumigène entraîne une interdiction de stade d'au moins 2 ans, qui peut aller jusqu'à 10 ans. En cas de récidive, les sanctions peuvent aller jusqu'à 25 ans. Et nous travaillons également avec une suspension immédiate", a commenté Lorin Parys, le directeur général de la Pro League.

"À mi-parcours de la saison, nous avons déjà plus de dossiers maintenant qu'au cours d'une saison complète basée sur les anciennes règles", a ajouté Lorin Parys dans le communiqué qui précise qu'"au total, 1716 mois ou 143 années d'interdictions de stade ont été prononcés. 65 personnes ont ainsi été interdites d'accès aux stades après la constatation des infractions".