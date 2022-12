Covid-19: près de 2.000 patients dans les hôpitaux, dont une centaine en soins intensifs

Actuellement, 1.985 personnes porteuses du virus sont hospitalisées, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport à la période de référence précédente. Parmi celles-ci, 96 sont en soins intensifs (+37%). A noter que depuis le 9 mars dernier, le nombre de patients aux soins intensifs est toujours resté sous 200.

Les tests de Covid-19 revenus positifs concernaient 1.440 personnes entre le 13 et le 19 décembre (+1%). Le taux de positivité des tests se situe à 16,3%, restant presque stable.

Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui à 1,09. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 173 sur 14 jours, contre 157 pour la période précédente.

Le nombre de personnes décédées des suites d'une infection au Covid-19 était en moyenne de 10 par jour durant la période allant du 13 au 19 décembre, soit une augmentation de 41%. Depuis le début de l’épidémie, en mars 2020, un total de 33.228 personnes ont perdu la vie en Belgique des suites du coronavirus.

Et puis le 17 décembre, 9.192.485 de personnes étaient complètement vaccinées (une ou deux doses, selon le vaccin de base) contre le coronavirus, tandis que 7.227.695 d’entre elles avaient aussi reçu un rappel (booster). Quelque 3.846.510 de ces personnes se sont fait administrer un second rappel, et 478.173 Belges ont même reçu trois boosters. Il s’agit avant tout de personnes de plus de 80 ans ou immunodéprimées, qui avaient déjà reçu deux rappels avant l’été.