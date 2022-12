Deux suspects dans l’enquête Sky ECC libérés parce qu’ils n’ont pu être amenés au palais de justice

Deux prévenus dans différentes affaires de drogue, qui auraient dû comparaitre devant la chambre du conseil de Bruxelles jeudi, ont été libérés faute de moyens suffisants pour les amener au palais de justice. "La situation est de plus en plus poignante. Si cela continue, beaucoup de suspects seront libérés", réagissait Julie Crowet, l’avocate de l’un des suspects libérés au micro de VRT NWS. Les transferts entre prisons et tribunaux, voire entre cellules du palais et salles d'audience, posent quotidiennement des problèmes depuis des mois par manque de personnel de sécurité et dans les prisons.