Il affirmait depuis 35 ans posséder un Magritte mais personne ne l'avait cru

L'ancien bourgmestre de Rijkevorsel, Gust Van de Mierop, âgé de 78 ans, a découvert un tableau dans le grenier d'un bâtiment qu'il possédait à Anvers il y a 35 ans. Il a immédiatement pensé qu'il s'agissait d'une peinture de René Magritte, mais d’autres personnes en ont douté. "Je possédais un certain nombre de propriétés à Anvers, des chambres d'étudiants et des studios, et cette propriété en question n'avait pas encore été louée", explique Gust Van de Mierop. "Avec mes enfants, j’étais occupé à y faire du rangement. Lorsque nous avons voulu déplacer une armoire, dans un grenier, un tableau accroché dans cette armoire est tombé."

"J'ai tout de suite vu qu'il s'agissait d'un Magritte, mais beaucoup de gens ont mis cela en doute. Je me suis donc rendu chez un antiquaire d'Anvers, qui m'avait dit qu'il allait comparer les signatures. Mais il n'a pas pu trouver une signature ressemblante à celle-là, a-t-il dit. Je l’ai ensuite fait à nouveau expertiser mais l'expert s'est carrément moqué de moi."

Van de Mierop a d'abord vécu à Westmalle, puis a déménagé à Rijkevorsel et ensuite à Hoogstraten. À chaque déménagement, le tableau est resté dans un placard.