Le personnel de cabine de Ryanair en grève le week-end du Nouvel An et le suivant

Le personnel de cabine de la compagnie aérienne Ryanair basé en Belgique sera en grève lors du dernier week-end de l'année, c'est-à-dire les vendredi 30 et samedi 31 décembre et le dimanche 1er janvier, ainsi que les samedi 7 et dimanche 8 janvier, à la fin des vacances de Noël. C’est ce qu’ont annoncé ce vendredi les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls.