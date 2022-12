Pas de réelles perturbations à Brussels Airport à la suite de l'action des syndicats de police

Les policiers se sont mobilisés une nouvelle fois cette semaine - après avoir bloqué mardi la circulation au centre de Bruxelles - pour protester contre le fait que l'accord salarial avec le gouvernement n'ait pas été mis en place comme espéré. Ils sont également contre la suppression plus rapide que prévu du régime d'aménagement de fin de carrière.

"C'est quelque chose d'inadmissible pour nous", déclarait Diederich Poisket, de l'ACOD/CGSP Police, avant d'ajouter que "les propositions visant à mieux lutter contre les violences à l'encontre des policiers sont également trop lentes à se concrétiser. Dès lors, cela ne rend pas notre profession attrayante, d'où nos actions".

Les prospectus étaient distribués par les syndicats policiers juste avant le contrôle, aux portes du hall de départ (photo). "Nous sommes agréablement surpris. Les gens acceptent volontiers de prendre les prospectus. C'est une action positive", ajoutait Diederich Poisket.

Du côté de Brussels Airport, on indiquait en milieu de matinée que "tout se passe bien" et que l'action n'avait aucune répercussion négative sur l'embarquement des passagers, tout en espérant "que la situation restera comme ça". Ce vendredi correspond au jour le plus chargé de la période de Noël pour Brussels Airport, puisque l'aéroport attend quelque 60.000 personnes - à savoir 34.000 dans le sens des départs et 26.000 dans le sens des arrivées.