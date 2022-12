L’ancienne secrétaire d’Etat Eva De Bleeker s'exprime pour la première fois depuis sa démission : "La page est tournée"

"Je ne suis pas non plus quelqu’un qui cherche les conflits. Ce qui est fait est fait." Mais considère-t-elle aujourd'hui qu'elle a commis une erreur ? Elle préfère laisser cette question ouverte : "Je me suis délibérément tenue à l'écart des médias. Dans ce que j'ai entendu et lu, il y avait beaucoup de vérités et beaucoup de contre-vérités. Quelle que soit l'"erreur" commise - ? what's in a name? – cela n'a plus d'importance."

Eva Bleeker ajoute que la confection d’un budget n'est "pas une science exacte". "Vous estimez les budgets qui sont disponibles et ceux qui sont nécessaires. Il existe différents points de vue et opinions à ce sujet. Le budget a été voté et il faut maintenant passer à autre chose. J'ai pris mes décisions en toute conscience, de manière réfléchie. Mais tout reconsidérer par la suite, c'est hors de question."

Certains partis de l’opposition affirment qu'elle a été "sacrifiée" par son parti. Mais elle affirme qu’il y a toujours eu des contacts avec son parti . "Nous avons toujours continué à nous parler et il y a une compréhension du point de vue de chacun. Tout le monde reconnaît que c'était difficile. Il n'a certainement pas été facile pour mon parti que l'un des membres de mon cabinet dévoile des informations. Mais il y a aussi eu de la compréhension : cette personne avait travaillé très dur. Sous une telle pression, il arrive déjà qu'une personne craque."

A-t-elle eu depuis sa démission des nouvelles du Premier ministre ? "J'ai reçu quelques petits messages sur WhatsApp."