La Flandre conserve ses trois aéroports régionaux et approuve une stratégie à long terme jusqu'en 2040

Les trois aéroports régionaux flamands d’Anvers (Deurne), Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem ne sont actuellement pas rentables sans le soutien du gouvernement flamand. Néanmoins, ce dernier a décidé d'approuver la stratégie d'avenir des aéroports jusqu'en 2040 et donc de les maintenir ouverts. Chaque année, le gouvernement verse plus de 200 millions d'euros de subventions pour les trois aéroports réunis. La Flandre est convaincue de l'importance économique de ses aéroports et continuera à les ancrer et à les développer durablement à l'avenir.