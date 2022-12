La Flandre fixe des quotas plus élevés de médecins et de dentistes

Le gouvernement flamand a fixé ses quotas de départ de médecins et de dentistes, annoncent vendredi le ministre de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA) et sa collègue de la Santé publique Hilde Crevits (CD&V). Lors de la prochaine année académique en Flandre, 1.424 étudiants pourront commencer les cours de médecine et 218 les études de médecine dentaire.