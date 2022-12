La Flandre veut introduire une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique

Mais la Flandre veut utiliser un système numérique au lieu de points de collecte physiques où l'on rapporterait ses consignes Et propose des "sacs bleus intelligents".

Plus précisément, cela signifie qu'un code QR unique sera apposé sur chaque bouteille en plastique et canette. Un tel code QR figurera également sur votre sac bleu à la maison ou sur une poubelle publique dans la rue.

Quiconque voudra y jeter sa canette ou sa bouteille devra scanner ces codes pour prouver qu'il s'est débarrassé correctement de son emballage. Et de cette façon, vous serez donc remboursé. Peut-être qu'une application sera développée à cet effet, que vous pourrez installer sur votre smartphone, et pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, il y aurait des scanners à domicile.

Les points de vente au détail tels que les supermarchés ne seraient pas tenus de collecter les emballages dans le cadre de ce système. "Toutefois, si un magasin souhaite organiser sa propre collecte en tant que service supplémentaire pour les clients, il est autorisé à le faire", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"La Flandre est forte en matière d'innovation et de technologie. C'est pourquoi nous voulons donner une chance à ce système numérique de pointe et jouer à nouveau un rôle de premier plan. Toutefois, cela doit s'inscrire dans le calendrier prévu pour être opérationnel en 2025 et ne peut constituer une raison de retard. Si l'on constate que le secteur vise ou provoque un retard, nous reviendrons à un système de dépôt différent", a fait écho le ministre Demir.

Mais tout le monde ne partage pas l’optimisme de la ministre Zuhal Demir et certains, en Flandre, estiment que ce système numérique est bien trop compliqué et suggère plutôt un système classique comme aux Pays-Bas et en Allemagne