L’amélioration de la qualité de l’eau des terres agricoles flamandes est insuffisante

La légère amélioration de la situation ces dernières années provient avant tout de la météo favorable. Entre 2017 et 2020, les agriculteurs ont dû faire face à de longues périodes de sécheresse pendant la saison de croissance. L’été 2021 a par contre été le plus humide depuis le début des mesures en 1833, ce qui a dilué la concentration des nitrates. Les plantes ont également pu bien pousser et absorber davantage d’azote du sol.

Les concentrations dans l’eau de surface d’orthophosphate (la forme du phosphore dissous dans l’eau la plus simple et la plus répandue) se sont aussi améliorées. En 2016, la norme avait été dépassée dans plus de 70% des points de mesure en Flandre, alors que l’hiver dernier les dépassements ne concernaient plus "que" 54% des points de mesure. Et cela aussi grâce à la pluie.

Mais selon les mesures de la VMM, la situation se détériore de façon générale dans les eaux souterraines peu profondes. L’an dernier, des dépassements avaient ainsi été constatés dans 35% des points de mesure. Sur base des chiffres des quatre dernières années, la VMM conclue qu’il y a davantage de terres agricoles dans lesquelles les concentrations de nitrates augmentent que celles dans lesquelles les concentrations diminuent.