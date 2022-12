Opération Thermos offre des repas de Noël aux sans-abri de Saint-Josse

L'an passé, le nombre de personnes qui venaient chercher des repas tournait autour de 120 à 130 bénéficiaires avec des pics allant de 150 à 160 demandeurs. L'organisation s'attendait à une augmentation à la suite de la pandémie de Covid-19 et à la crise énergétique. La crise de l'accueil des demandeurs d'asile y contribue aussi désormais. "En plus de nos habitués, nous voyons aussi plus de migrants. Nous ne faisons cependant aucune discrimination, ne posons pas de questions et ne faisons remplir quoi que ce soit à personne", ajoute Céline Vivier.

Avant la crise du coronavirus, un véritable diner de réveillon était organisé, mais le grand nombre de demandeurs ne permet pas de reproduire cet événement actuellement. Le plat à emporter était cependant agrémenté de touches festives pour le réveillon de Noël. Les sans-abri recevaient une entrée en plus de leur soupe, une tranche de bûche de Noël en guise de dessert et quelques cadeaux.