Noël au palais: une nouvelle photo de la famille royale pour sa carte de vœux

Il n’est en effet pas aisé de rassembler les six membres de la famille royale sur un portrait, en raison de l’agenda très chargé du couple royal, mais aussi des études que poursuivent leurs enfants. La princesse héritière Elisabeth (21 ans, au centre) étudie actuellement à l’Université d’Oxford, en Grande-Bretagne, et n’est donc pas souvent en Belgique.

Le prince Gabriel (19 ans, à g.) étudie depuis septembre à l’Ecole royale militaire à Bruxelles et ne vit donc plus à la maison. Le prince Emmanuel (17 ans, au centre) et la princesse Eléonore (14 ans, à dr.) poursuivent leur formation scolaire et habitent donc encore au palais de Laeken avec leurs parents.

La famille royale a décidé cette année de poser avec ses fidèles compagnons domestiques : les chiens Jeep (à g.) et Simba (à dr.).