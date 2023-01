L’artiste flamand Octave Landuyt fête son 100e anniversaire

Si vous vous êtes déjà rendu dans la station Porte de Namur du métro de Bruxelles, vous avez dû certainement apercevoir une œuvre d’Octave Landuyt. La station comporte quatre médaillons géants "Het uiteindelijke Verkeer" (1979), (Trafic ultime) représentant les différents stades de la vie : la naissance, l’amour, l’âge adulte et la mort. La problématique de la vie et de la mort occupe une place centrale dans son oeuvre.

Octave Landuyt qui fête ses 100 ans ce lundi et est devenu au cours de sa longue vie l'un des artistes belges les plus importants du 20e siècle. Il a créé des peintures, des sculptures en bronze ou en céramique, des bijoux. Il a également conçu des décors et des costumes d'opéra, des affiches, des meubles et même des intérieurs entiers.

Son style est difficile à catégoriser, mais tend souvent vers le fantastique, le surréel, avec des figures humaines et animales déformées. Landuyt a exposé en Belgique et à l'étranger, jusqu'à la Biennale de Venise et la Documenta à Kassel. Ses œuvres font partie des collections de grands musées.

Octave Landuyt a également enseigné et influencé d'autres artistes importants tels que Hubert Minnebo, Karel Dierickx, Camiel van Breedam. Mais Dirk Brossé, chef d'orchestre et compositeur, a également été profondément influencé par Landuyt.