Afghanes interdites dans les ONG : "la Belgique va évaluer son engagement en Afghanistan au jour le jour"

"Josep Borell (le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, nvdr) a déjà pris une position forte, j'espère que toutes les organisations à tous les niveaux feront de même."

De son côté, le Haut-Commissaire des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk a enjoint mardi les talibans afghans à lever les "restrictions inimaginables" imposées aux femmes, mettant en garde contre des "conséquences terribles" pour "tout le peuple afghan".

Plusieurs organisations étrangères ont suspendu dimanche leurs activités en Afghanistan après l'interdiction faite aux ONG de travailler avec des femmes.

Et qu'en est-il de l'aide d'urgence apportée par la Belgique ? Les ONG belges ne sont plus actives en Afghanistan, mais la Belgique fournit une aide d'urgence via les Nations unies. Ces dernières années, par exemple, 2,5 millions de filles afghanes ont ainsi bénéficié de soins de santé et d'installations sanitaires de base.

"C'est ainsi que nous essayons d'avoir un impact sur le régime, même si ce n'est pas évident. Un dialogue est quasi-impossible, mais les gens ordinaires ne doivent pas en être encore plus victimes", ajoute Caroline Gennez.

Est-ce que cette aide peut se poursuivre dans les circonstances actuelles ?

Caroline Gennez ne dit pas que la Belgique doit mettre fin à son aide. "Chaque vie humaine que vous sauvez de cette manière vaut l'investissement. Mais bien sûr, il faut aussi évaluer le contexte et voir quel est l'impact. Nous allons évaluer cela au jour le jour".

Caroline Gennez assure également que les Belges présents en Afghanistan peuvent compter à tout moment sur la protection du gouvernement belge.