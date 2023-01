Hausse des agressions contre les médecins en 2022 : "les gens n'ont plus aucune patience"

"Un matin, nous sommes arrivés au cabinet et, à notre grande surprise, les plaques de trois de quatre confrères avaient disparu de la façade", raconte Annemarie Adriaenssens, médecin généraliste à Anvers dans l'émission "De Ochtend" sur Radio 1 (VRT). C'est encore un cas d'agression auquel le cabinet médical de Linkeroever a dû faire face.

"Nous constatons régulièrement que des patients sont mécontents parce qu'ils n'obtiennent pas de rendez-vous assez rapidement, etc. Ensuite, ils viennent nous voir au secrétariat pour créer des problèmes."

Ce phénomène s'est accentué surtout pendant la pandémie de covid, car il y a de plus en plus de monde en consultation. Les gens n'étaient pas rassurés et voulaient des explications. Maintenant qu’il y a la covid mais aussi la grippe et d'autres infections, c’est de nouveau la même chose. Je ne me souviens pas avoir connu ça il y a cinq ans."

Beaucoup plus de travail pour le généraliste signifie parfois des temps d'attente un peu plus longs pour les patients. "Or les gens ont de moins en moins de patience", souligne Annemarie Adriaenssens. "Tout doit être résolu immédiatement. Or, ce n’est pas possible !"